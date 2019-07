Chinas Raumlabor über dem Südpazifik verglüht

Das chinesische Raumlabor „Tiangong 2“ hat nach fast drei Jahren seinen Einsatz beendet und ist am Freitag kontrolliert in die Atmosphäre eingetreten. Der größte Teil des 8,6 Tonnen schweren Raumschiffes sei verglüht, doch seien einige wenige Trümmer in einem entlegenen Seegebiet in den Südpazifik gestürzt.