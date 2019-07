„Mafiös“: Anzeigen gegen „Barbershops“

Die Finanzpolizei hat nach einer Schwerpunktaktion gegen 25 Barbershops - also Herrenfriseure - in Kärnten Bilanz gezogen: Dabei sind in 80 Prozent der kontrollierten Betriebe Verstöße festgestellt und 27 Anzeigen erstattet worden. Der Leiter der Finanzpolizei Rigobert Rainer sprach von „mafiösen Strukturen“.