„Krone“-Leser: Wehrpflicht für Frauen und Männer!

Die ÖVP fordert in ihrem Wahlprogramm die Einführung einer Teiltauglichkeit nach Schweizer Vorbild. Das würde bedeuten, dass volltaugliche Stellungspflichtige weiterhin uneingeschränkt beim Heer eingesetzt werden, während sogenannte Teiltaugliche Verwendung im Büro, als Materialwart, in der Küche oder Ähnliches finden würden. Diese „Zivilschützer“ würden dann im Einsatzfall die militärischen oder zivilen Einsatzkräfte unterstützen. In der Schweiz werden etwa 15 Prozent aller Stellungspflichtigen als teiltauglich eingestuft. Die „Krone“-Leser haben rege diskutiert und die „Krone“-Umfrage zeigt, dass man sich hier nicht einig ist. Deshalb haben wir hier die besten Meinungen nocheinmal zusammengefasst. Interessant: Vor allem Frauen stehen im Fokus.