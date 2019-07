Hagel, Sturm und Brände nach Blitzschlag

Die Unwetter mit Hagel, Sturm und Starkregen haben laut Landesalarm- und Warnzentrale für etwa 60 Feuerwehreinsätze gesorgt. In einigen Teilen der betroffenen Gebiete ist sogar der Strom ausgefallen. In Völkermarkt mussten fünf Wehren ausrücken, weil ein Feld durch Blitzschlag in Brand geraten ist. Das Feuer konnte jedoch rasch gelöscht werden.