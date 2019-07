Stockletzter bekommt Goldmedaille vom Weltmeister

Flug aus eigener Tasche bezahlt

Aufmerksam auf die Story von Ibrahim wurde ein brasilianischer Journalist, der dann sich an Rasovszky wandte. Der Held des Tages, Mohamed Ibrahim, war um drei Uhr in der Nacht aus dem Sudan angekommen. Er bezahlte den Flug aus der eigenen Tasche. Er wollte unbedingt bei der WM dabei sein und in seiner Paradedisziplin mitschwimmen.