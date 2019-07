Trennung nicht akzeptiert und Ex-Freundin bedroht

Von Freund beobachtet

An diesem Tag wartete die 28-Jährige so lange in der Wohnung, bis sich der 25-Jährige am Vormittag zur Apotheke aufmachte, um seine Drogenersatzmedikamente zu holen, wie Polizeisprecher Harald Sörös am Montag berichtete. Als der 25-Jährige gegangen war, verließ die Frau gemeinsam mit ihrem Hund die Wohnung - wurde dabei allerdings von dem 25-Jährigen beobachtet.