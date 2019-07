Warum „Skandal“ um Haider-Blutproben keiner ist!

Laut Staatsanwalt Markus Kitz, der auch als Sprecher der Klagenfurter Staatsanwaltschaft fungiert, werden Blut- und Gewebeproben nach der Befundung routinemäßig nur kurze Zeit aufbewahrt und dann vernichtet. Das sei auch in den jeweiligen Gutachten entsprechend vermerkt. Im Falle von Jörg Haider wurden die Proben vom Institut für Rechtsmedizin an der Universität München (dort werden sie in der Regel zwei Jahre aufbewahrt und dann entsorgt) sowie von der Gerichtsmedizin in Innsbruck (die sie routinemäßig sechs Monate aufbewahrt) also schon vor Langem vernichtet.