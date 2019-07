Arbeiter bei Stiegeneinsturz verschüttet - tot

Der Vorfall spielte sich gegen 8.30 Uhr auf einer Baustelle in der Ödenburger Straße im Bezirk Floridsdorf ab. „Beim Versetzen des Fertigteilstiegenlaufes vom vierten ins fünfte Obergeschoß in Stiege 3 ist der Stiegenlauf gebrochen“, ließ die betreffende Baufirma am Donnerstagnachmittag bezüglich des Unfallhergangs wissen. Der unter dem Stiegenlauf befindliche Mitarbeiter sei in der Folge getroffen worden. Danach kam es offenbar zur fatalen Kettenreaktion: „Die Last des abfallenden Fertigteiles hat alle darunter liegenden Stiegenläufe ebenfalls zum Einsturz gebracht und diese mit dem verunfallten Arbeiter in die Tiefe gerissen.“