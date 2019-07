Will Leroy Sané nun doch zum FC Bayern München?

Doch ROT statt HIMMELBLAU? Deutschland statt England? Bayern München statt Manchester City? Womöglich bahnt sich gerade jetzt in diesen Stunden die totale Wende im heißen Transfer-Poker um Leroy Sané an! Der deutsche Teamspieler hatte stets erklärt, dass er erst nach seinem Urlaub über seine Zukunft bei ManCity oder eben woanders entscheiden werde -dieser Moment seiner Rückkehr ist nun gekommen. Und plötzlich vernimmt man aus England, dass Sané einem Wechsel an die Isar inzwischen doch sehr zuneigen soll…