Natter erschreckt Familie in ihrem Garten in Steyr

Gelbes Sekret abgesetzt

„Ich war 20 Minuten später schon vor Ort und hab’ das Reptil nach kurzer Suche auch gefunden – es war ein zwar prächtiges, aber harmloses Ringelnatter-Weibchen“, sagt Hans Esterbauer. Als er die Natter packte, wehrte sie sich und setzte aus der Postanaldrüse ein gelbliches, übel nach Knoblauch riechendes Sekret ab. „Dieser Geruch haftet noch lang an Haut und Kleidung und ist schwer zu entfernen“, so Esterbauer. Er verstaute die Schlange in einen Jutesack und ließ sie weitab von menschlichen Siedlungen wieder frei.