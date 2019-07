Alpenvereine bekämpfen Bettwanzen in Berghütten

Sie galten einst als ausgestorben, doch nun ist die Bettwanze wieder im Vormarsch. Als Ursache gilt der Tourismus: Denn der Parasit wird meist in Hotels und Hostels, aber auch in Verkehrsmitteln wie der Bahn gefunden. „Das Problem ist also kein hüttenspezifisches, es ist in den Bergen nur sehr viel schwieriger zu bekämpfen“, so Peter Kapelari vom Österreichischen Alpenverein über die unappetitliche Angelegenheit.