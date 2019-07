Sommermärchen für 15-jährige Cori Gauff beendet!

Die Gewinnerin gab das Lob umgehend zurück. „Vor zwölf Jahren war ich so alt wie sie jetzt, da habe ich bei den Junioren gespielt“, merkte die ehemalige Weltranglisten-Erste an. „Es ist eine großartige Leistung, in dem Alter in der vierten Wimbledon-Runde zu stehen. Ich glaube, für sie wird es weiter gehen, sie wird bald in den Top Ten stehen. Sie hat eine starke Rückhand, serviert sehr stark und bewegt sich sehr gut. Das ist bei ihrer Größe (1,78 Meter, Anm.) gar nicht so leicht.“ Für French-Open-Gewinnerin Barty wiederum ging mit einem 6:3, 2:6, 3:6 gegen die US-Amerikanerin Alison Riske eine über zehn Matches gegangene Siegesserie bei Majors zu Ende. Sie bleibt aber ebenso an der Ranking-Spitze wie die früher ausgeschiedene Naomi Osaka (JPN) auf zwei und Pliskova auf drei. „Ich bin gut gestartet, aber im zweiten Satz hat mein Service nachgelassen und ich habe Alison zu oft in das Match zurückkommen lassen“, erklärte Barty.