Dompteur von Tigern in Zirkus zu Tode gebissen

In einem italienischen Zirkus in der Nähe der Stadt Bari haben am Donnerstag vier Tiger ihren Dompteur getötet. Die fatale Attacke ereignete sich bei den Proben für die neue Show des Zirkus Marina Orfei. Der Dompteur Ettore Weber (61) gehörte zu den bekanntesten und berühmtesten Tiertrainern der Zirkusszene (das Video oben zeigt ihn bei einem Auftritt im April 2019). Die Show, für die der Dompteur mit seinen Raubkatzen probte, soll übrigens speziell auf Kinder ausgerichtet worden sein ...