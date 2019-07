15-jährige Gauff erreicht Wimbledon-Achtelfinale!

Die 15-jährige Cori Gauff hat in ihrem Drittrunden-Match in Wimbledon die Zuschauer mit einer grandiosen Aufholjagd begeistert. Die US-Amerikanerin wehrte gegen die Slowenin Polona Hercog zwei Matchbälle ab und drehte die Partie zum 3:6,7:6(7),7:5-Sieg. Nach 2:46 Stunden erreichte die jüngste Teilnehmerin das Achtelfinale, in dem Simona Halep, die Halbfinalistin von 2014, ihre Gegnerin ist.