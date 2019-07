Kuh-Urteil: Zwei Wege auf Alm für Hunde gesperrt

„Das Problem sind nicht die Hunde, sondern die Besitzer“

In den vergangenen Jahre habe es immer wieder Zwischenfälle gegeben, so wurden drei Schafe laut Stocker von Hunden in den Giglachsee getrieben und ertranken. „Das Problem sind nicht die Hunde, sondern die Besitzer. Wenn die rechtliche Seite geklärt ist, wird es wieder Gespräche geben.“ Die Grundbesitzer seien allesamt „keine Hundehasser, einige haben selbst einen Hund, aber den nehmen sie nicht auf die Alm mit“.