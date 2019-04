Das sind die zehn Verhaltensregeln für Almbesucher

„Eigenverantwortung wird im Gesetz festgeschrieben“

Die Regeln zielten auch auf die Eigenverantwortung der Wanderer ab, damit bei einem Zwischenfall nicht sofort der Landwirt rechtlich belangt werden könne. „Bisher wurden bei Zwischenfällen die Tierhalter rechtlich stark in die Verantwortung genommen. Doch wenn man sich in der Natur bewegt, muss auch ein hohes Maß an Eigenverantwortung an den Tag gelegt werden“, so Köstinger. Diese Eigenverantwortung werde nun im Gesetz festgeschrieben. „Gleichzeitig schaffen wir damit Rechtssicherheit für unsere Bauern. Damit gibt es klare Regeln des Miteinanders, auf die sich Behörden und Gerichte künftig direkt beziehen können", klärte Köstinger auf.