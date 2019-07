Linzer Tourismusdirektor bald Passauer Stadtchef?

Der Linzer Tourismusdirektor Prof. Georg Steiner (61) führt ein (hierorts bisher recht unauffälliges) Doppelleben als CSU-Stadtrat in Passau. Dieses spitzt sich aber gerade politisch zu: Steiner geht am Freitag (5. Juli) in eine Kampfabstimmung um die CSU-Kandidatur für die Wahl des Oberbürgermeisters im März 2020. Gegenkandidat ist der jüngere CSU-Fraktionsvorsitzende Armin Dickl. Auch mit einer Kampfabstimmung mit einem ebenfalls jüngeren Kandidaten war Steiner im April 2015 Passauer CDU-Chef geworden. Die „Dreiflüssestadt“ Passau in Bayern ist mit etwa 50.000 Einwohnern etwas kleiner als Wels in Oberösterreich.