Diese Stars haben jetzt ganz normale Jobs

Außerdem schrieb die 42-Jährige, die mit Schauspiel-Kollege Freddie Prinze Jr. verheiratet ist, das Kochbuch „Stirring Up: Fun With Food“, in dem sie sich hauptsächlich mit süßen Leckereien beschäftigt und das 2017 auf den Markt kam. So manches Mal zieht es sie aber dennoch noch ans Hollywood-Set. Zuletzt durften sich Gellars Fans über einen Überraschungs-Auftritt der Schauspielerin beim großen Finale von „The Big Bang Theory“ freuen.