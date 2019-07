Häftling (19) nach Behandlung im Spital getürmt

Die Gunst der Stunde hat ein 19 Jahre alter Häftling am Mittwoch offenbar in Eisenstadt genutzt und nach einer Behandlung im Krankenhaus die Flucht ergriffen. Der junge Ungar - er saß wegen eines Eigentumsdelikts in U-Haft - hatte verletzungsbedingt keine Handschellen angelegt. Eine Alarmfahndung nach dem Flüchtigen verlief ergebnislos.