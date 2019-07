Arbeiter (50) von Staubsauger schwer verletzt

Dabei zog er jedoch zu stark am Schlauch des Saugers, der außerhalb des Schachts in dreieinhalb Metern Höhe stand. Das Gerät stürzte daraufhin hinein und traf den Arbeiter am Kopf. Er erlitt schwere Verletzungen und musste nach der Erstversorgung ins Landeskrankenhaus Villach eingeliefert werden.