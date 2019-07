Kein Alkoholverbot: „Täglicher Horror geht weiter“

„Ganz schlecht für die Sicherheit“

„Das ist ganz schlecht für die Sicherheit, wo doch so viele Kinder hier täglich vorbeikommen“, meint ein Mann. Auf dem Praterstern habe sich die Situation wesentlich gebessert. Warum das nicht auch in Floridsdorf möglich sein soll, ist für die Menschen am Franz-Jonas-Platz unverständlich. Passanten berichten, dass betrunkene Radaubrüder immer wieder Frauen anpöbeln oder um Geld schnorren. Wenig glücklich sind auch die Geschäftsleute. Schließlich sind immer wieder Stände und Lokale verschmutzt. „Es ist ein Wahnsinn, was wir jeden Tag in der Früh wegputzen müssen“, so Verkäuferin Denisa (22). Die Exzesse würden außerdem Kundschaft abhalten.