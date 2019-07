Dönmez hatte auch Pistole - im Urlaub gestohlen

Pistole aus Auto gestohlen

So habe Dönmez auch eine Pistole besessen, die ihm jedoch im Urlaub gestohlen worden sei. Passiert sein soll der Diebstahl vor drei Wochen in Italien. Den Verlust der Waffe habe Dönmez der heimischen Polizei freiwillig gemeldet, wie der „Krone“ bestätigt wurde. Laut seinen Angaben wurde in sein Auto eingebrochen, in dem sich die Pistole befunden hatte.