JETZT-Mandatarin Zadic kandidiert für die Grünen

Cox will zurück „in die Welt des Unternehmertums“

Stephanie Cox betonte, sie wolle zurück zu ihren Wurzeln: „Nach langer Reflexion bin ich für mich zu dem Schluss gekommen, dass ich gesellschaftliche Herausforderungen in Zukunft als Unternehmerin anpacken möchte“, so die Abgeordnete. Die Zeit für Projekte und Unternehmungen „abseits des politischen Tagesgeschäfts“ hätten ihr als Parlamentarierin „schlichtweg gefehlt“.