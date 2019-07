Häftling am Hauptbahnhof von Polizei gefasst

Denn der verdächtig wirkende Mann, der seinen Hund bei sich hatte und sich immer wieder hektisch umblickte - offenbar auf der Suche nach Fluchtmöglichkeiten, so die Vermutung der Polizei -, hätte sich eigentlich gar nicht am Wiener Hauptbahnhof befinden dürfen, ja nicht einmal in der Bundeshauptstadt. Denn bei ihm handelt es sich um einen Häftling mit elektronischer Fußfessel, der eigentlich in Graz wohnt und sich dort auch hätte aufhalten sollen!