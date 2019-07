Wirksamen „Schutzwall“ gegen Identitäre errichten

Sicherheitsüberprüfungen

Strafrechtlich und vereinsrechtlich konnte man die (angeblich wenigen) Identitären bei uns ja noch nichtabwimmeln - was diese erst recht wieder propagandistisch ausnützen. Tun kann das Land aber trotzdem einiges, nämlich gegen das Vordringen extremistischer Erscheinungen ganz allgemein. So wurden bereits spezielle Sicherheitsüberprüfungen bei Personalaufnahmen in politischen Büros und anderen sensiblen Bereichen in Kraft gesetzt.