Preiner führt im Ratingen-Siebenkampf vor Dadic

Österreichs Siebenkämpferinnen haben den ersten Tag des Leichtathletik-Mehrkampf-Meetings in Ratingen bestimmt: Verena Preiner lag nach vier persönlichen Bestleistungen am Samstag mit 3842 Punkten 28 Zähler vor ihrer oberösterreichischen Landsfrau Ivona Dadic (3814) in Führung. Die drittplatzierte Deutsche Anna Maiwald hielt nach vier von sieben Disziplinen bei 3727 Punkten.