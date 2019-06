Vier Länder zur Aufnahme von Flüchtlingen bereit

Zwei Flüchtlinge konnten an Land gehen

In der Nacht auf Freitag konnten zwei Flüchtlinge von der Sea-Watch 3 an Land gehen. Ein 19-Jähriger mit starken Schmerzen und sein minderjähriger Bruder konnten das Schiff verlassen, teilte die Crew per Twitter mit. „Wir können nicht warten, bis jeder Einzelne ein Notfall ist, damit die EU ihre Rechte anerkennt“, sagte Rackete. Sie bemängelte, dass Italien und die EU die Migranten im Stich gelassen hätten.