Merkel nach den Zitteranfällen: „Es geht mir gut“

„Ich bin überzeugt, so wie diese Reaktion aufgetreten ist, so wird sie auch wieder vergehen“, sagte Merkel am Samstag am Rande des Gipfels in Osaka vor Journalisten, die sie gefragt hatten, ob sie aufklären könne, was hinter den Vorfällen stecke und ob sie deswegen einen Arzt konsultiert habe. Sie könne die Frage verstehen, sagte Merkel daraufhin: „Ich habe aber nichts Besonderes zu berichten. Sondern mir geht es gut.“