Toto und Susie Wolff: Eine starke Familie mit Kind

Der Rennkalender spielt dem Familienleben zudem in die Karten: „Die Rennen von Toto und mir finden gleichzeitig statt. So haben wir dann gemeinsame freie Wochenenden.“ Zum Rennen in Spielberg reiste Susie allerdings nicht an: „Beim Grand Prix ist Toto immer so beschäftigt, da bekomme ich ihn dann eh nie zu Gesicht. Da schaue ich mir das Rennen daheim im Fernsehen an.“