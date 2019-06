Zwölf Jahre Haft wegen terroristischer Straftaten

Die meisten Angeklagten in ähnlichen Fällen neigen dazu, ihre Rolle in Syrien herunterzuspielen. Sie wollen bloß Sanitäter gewesen sein, Waffengebrauch wird bestritten. Magomed A. (29) variiert diese Verantwortung: Er will in dem Kriegsgebiet bloß bei Bauarbeiten geholfen haben. Mit Terror habe er nur am Rande zu tun gehabt.