KAV-Direktorin: „Es ist Großartiges entstanden“

Das Krankenhaus Nord in Wien hat in der Vorwoche mit einem Wasserschaden direkt vor dem Schockraum wieder einmal für Schlagzeilen gesorgt. Das Skandal-Spital, das nun den Namen Klinik Floridsdorf trägt, ist mittlerweile in Betrieb, die Übersiedlung anderer Krankenanstalten so gut wie abgeschlossen. Im Talk mit krone.at spricht die Generaldirektorin im Wiener Krankenanstaltenverbund (KAV), Evelyn Kölldorfer-Leitgeb, über aktuelle Pannen, die Vollinbetriebnahme des Spitals und das „Wiener Spitalskonzept 2030“. Das gesamte Interview sehen Sie oben.