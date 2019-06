„Sperrstund is“ - Österreichs Wirtshäuser sterben

Die Gründe für das langsame Sterben liegen auf der Hand. Kommen die Betreiber in Pensionsnähe, findet sich schlicht und einfach niemand, der sich den freizeitarmen Job des Gastronomen antun will. Ein Verkauf steht dann bevor, wie berichtet etwa bei der „Blaukrah“, einem Traditionsgasthaus in Graz. Und die Interessenten sind in der Peripherie und im ländlichen Raum meist Chinesen, Italiener und Türken. Während die Wirte mit Bier an der Theke und klassischem Rindsgulasch auf der Speisekarte aussterben, werden an eben jenem Ort dann Pizza und Frühlingsrolle serviert.