Schickt Bierlein eine Kommissarin nach Brüssel?

„Vor drei Wochen war meine Welt noch in Ordnung“, seufzte Bierlein bei ihrem ersten Gespräch mit der Presse am Dienstag in ihrem Büro im Kanzleramt. Am Mittwoch vor drei Wochen nahm Bierleins Schicksal seinen Lauf: Denn da bat Bundespräsident Alexander Van der Bellen die damalige Präsidentin des Verfassungsgerichtshofes in die Hofburg. Wo er sie ersuchte, das Amt der Bundeskanzlerin einer Übergangsregierung zu übernehmen. „Ich habe mir Bedenkzeit bis zum nächsten Morgen erbeten“, sagt Bierlein. Wie sie sich entschied, wissen wir: Bereits am Christi-Himmelfahrts-Donnerstag stellte Van der Bellen Bierlein als künftige Kanzlerin vor.