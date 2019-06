Sylvie Meis: Das hält sie von Beauty-OPs

Ein OP-Tabu habe sie aber, gab die schöne Niederländerin zum Schluss zu: An ihren Po lasse sie sicherlich nie einen Schönheitschirurgen. „Ja, ich möchte einen runderen Po, dafür habe ich in den letzten Jahren richtig krass trainiert. Aber ich werde niemals so einen Po wie Kim Kardashian haben - auch, weil ich daran einfach nichts machen lassen möchte.“