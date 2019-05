Sylvie Meis: Fans irritiert von ihrem neuen Look

Zwar hatte Sylvie mit ihrer Freundin am Spielfeldrand viel Spaß, ihrer Mimik konnte man das jedoch nicht ansehen, waren sich die Anhänger auf Social Media sicher, und witzelten dort auch munter drauf los. „Sylvie van der Botox“, scherzte einer bezugnehmend auf Meis‘ früheren Nachnamen, während einer hinzufügte: „Das Licht war schlecht, aber alles echt.“ Andere jedoch drückten aber auch ihr Bedauern über die vermeintliche Beauty-Behandlung aus, meinten: „Jetzt sieht sich auch so aus wie alle anderen Damen mit Botox und Co. Sie war so schön. Schade.“