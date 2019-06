Millionenbetrüger vor Life-Ball-Besuch gefasst

Eigentlich wollte er zum Life Ball - doch statt auf der Zirkus-Party landete ein mutmaßlich krimineller US-Arzt in der Zelle! Der weltweit gesuchte Doktor soll mittels illegalen HIV-Medikamentenhandels 7,3 Millionen Dollar (rund 6,5 Millionen Euro) ergaunert haben. Zielfahnder des Bundeskriminalamtes legten ihm in Wien die Handschellen an.