Fünf Tore bei 13:0! SIE ist Amerikas Rekord-Girl

„Jedes Tor zählt“

„Wir sind einfach nur gut ins Spiel gekommen und wollten uns gut darstellen. Jedes Tor zählt bei diesem Turnier. Daran arbeiten wir“, so die Weltklasse-Stürmerin von Orlando Pride. Ja, Morgan ist eine Vorzeige-Sportlerin und in ihrer Heimat längst ein Star. Was nicht nur mit ihrem fußballerischen Talent zu tun hat.