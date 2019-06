Bräutigam Andi Dober vergisst auf Hochzeitsreise

Süffisanter Kommentar der Gattin

Wie kam‘s? Offenbar wegen akuter Verliebtheit (in seine nunmehrige Frau Fiona) konfus, hatte Zweite-Liga-Meister Dober monatelang den falschen Abflugtag im Kopf. „Ich bin immer vom 11. Juni ausgegangen. Ich war am Montag mit meiner Frau gemütlich frühstücken, dann werfe ich einen Blick auf die Tickets und lese darauf: 10.6. - was für ein Schreck.“ (Zumindest dann) geistesgegenwärtig lassen Fiona und Andi alles liegen und stehen und brausen mehr oder weniger ohne Gepäck zum Flughafen. Nur ein paar Badehosen und Bikinis im Koffer, versichert Dober. Süffisanter Kommentar seiner Frau: „Wenn du den Herrn etwas organisieren lässt, fliegst du sicher nicht auf Flitterwochen“ (siehe Video oben). Zumindest hat Dober die Hochzeit selbst (am vergangenen Samstag) nicht verschwitzt. Ist ja auch schon eine Leistung.