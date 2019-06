Kult-Fußballer Andi Dober beendet seine Karriere!

Der rot-weiß-rote Fußball verliert einen seiner wortgewaltigsten und schusskräftigsten Spieler: Kult-Fußballer Andreas Dober beendet nach getaner Mitarbeit am Aufstieg der WSG Wattens in die Bundesliga seine Karriere, nimmt seinen Hut und sagt: Adieu! Mit 33 Jahren schlägt der frühere Rapidler ein neues Kapitel in seinem Leben auf…