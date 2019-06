FERRARI! Vettel startet in Montreal aus der Pole

Und die Pole in Montreal hat Gewicht. Zuletzt gleich viermal nacheinander gewann auch der Pilot das Formel-1-Rennen, der nach dem Qualifying ganz vorne gestanden war. Vettel hatte bereits mit der schnellsten Runde im Abschlusstraining die Hoffnung auf einen Startplatz ganz weit vorne geweckt. Hamilton hatte tags zuvor nach einer Fahrt über die Randsteine die Kontrolle über seinen Wagen verloren und war mit dem rechten Hinterrad in die Mauer gekracht. Ein Platten und ein beschädigter Unterboden war die Quittung. In der Garage musste das Heck vorsorglich ausgetauscht werden. „Es fühlt sich an, als ob man beim Schulleiter im Büro sitzt und sich wünscht, wieder in den Klassenraum zurück zu dürfen“, beschrieb Hamilton seine Zuschauerrolle.