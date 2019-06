100 Tage im Amt: Rasch geht’s weiter

So schnell vergeht die Zeit! Schon 100 Tage ist Hans Peter Doskozil im Amt. Der neue Landeshauptmann legt ein ordentliches Tempo vor. Im Hinblick auf seine Schwerpunkte wie Bio-Wende und Mindestlohn will er rasch ganz konkrete Resultate vorweisen können. Eines will er aber nicht: die Bundes-SP als Chef übernehmen.