Polizist rettete in Enns Schlafenden aus Qualm

Der 44-Jährige stellte in seiner Wohnung in Enns einen Topf mit Wasser und darin befindlichen Würsten auf den Ofen in der Küche. Anschließend ging er ins Wohnzimmer und dürfte dort, vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung, auf der Couch eingeschlafen sein. Kurz nach 21 Uhr bemerkten Nachbarn eine starke Rauchentwicklung aus dem Küchenfenster. Nachdem ihnen trotz mehrmaligem Läuten und Klopfen niemand öffnete, verständigten sie die Einsatzkräfte.