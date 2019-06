Mount Everest: 4 Leichen beim Müllsammeln entdeckt

Die toten Körper wurden in Nepals Hauptstadt Kathmandu gebracht und dort Forensikern zu weiteren Untersuchungen übergeben. Die vier Leichen konnten bis jetzt noch nicht identifiziert werden. Auch die Todesursachen und -zeitpunkte konnten noch nicht ermittelt werden. Allein in der diesjährigen Saison, die seit wenigen Tagen beendet ist, starben elf Menschen am Mount Everest.