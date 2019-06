„Ich kann mal sagen: Eure Oma war ,Miss Austria‘“

Aber die hübsche Steirerin kann mehr als nur schön sein. „Ich mache den Master in Gebärdensprache und ich würde mich sehr gerne für Frühhilfe-Zentren für Gehörlose einsetzen. Ich möchte, dass diese wunderschöne Sprache weiterlebt!“ Außerdem habe sie bereits zwei Monate in Südafrika in Kinderheimen geholfen. „Es gibt so viel zu tun da draußen, und ich hoffe, als ,Miss Austria‘ kann ich das noch mehr.“