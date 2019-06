„TJ und Amal“: Der Roadtrip ihres Lebens

Im Zeitraum vom 1. bis zum 16. Juni hat Wien dieses Jahr die Ehre Gastgeberin der EuroPride zu sein. Diese pan-europäische LGBTIQ-Pride-Veranstaltung kommt nicht nur in bunten Farben, sondern auch mit schönen und spannenden Events wie dem EuroPride Run, dem Pride Village vor dem Wiener Rathaus und der Regenbogenparade auf der Wiener Ringstraße am 15. Juni. City4U hat die Highlights hervorgehoben.



„Solche Dinge passieren da einfach nicht, weisst du? Dinge wie ich“

Obgleich Homosexualität, also romantisches und erotisches Begehren gegenüber Pesonen des eigenen Geschlechts, in der menschlichen Gesichtsschreibung in jeder Epoche bereits vorkommt, bringt es noch immer viele Probleme mit sich, die Person zu sein, die man sein will. Bis vor wenigen Jahren war Homosexualität auch noch im europäischen Raum in vielen Gesetzestexten als Straftat verankert und fast täglich kommt es auch hier zu Übergriffen. Die heterosexistische Norm der Mehrheit grenzt die dazugehörigen Subkulturen immer wieder auf das Brutalste ab.



Mit „The less than epic adventures of TJ and Amal“ bekommen wir einen Comic präsentiert, der sich mit der Freiheitsfindung des eigenen Ichs ebenso auseinander setzt, wie mit den vorherrschenden Vorurteilen und heteronormativen Erwartungen.