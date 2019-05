Laufend ein Zeichen für mehr Akzeptanz setzen

Start und Ziel ist direkt beim EuroPride Village auf dem Rathausplatz. Die Streckenlänge von insgesamt fünf Kilometern wird in zwei Laufrunden absolviert und führt am jubelnden Publikum sowie an der wunderschönen Kulisse des Rathausplatzes vorbei. „Aufgerufen sind nicht nur LGBTIQ-Menschen sondern vor allem auch Familienangehörige, Kolleginnen, Freundinnen, Firmen und Organisationen, die für Akzeptanz eintreten wollen!“, so die Veranstalter.