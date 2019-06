Kleiner Prinz fliegt zur Klangwolke

„,Der kleine Prinz’ ist eines der empathischsten literarischen Werke und hat heute einen noch höheren gesellschaftspolitischen Stellenwert als damals“, freut sich Bürgermeister Klaus Luger über das populäre Thema der Kinderklangwolke, „Der kleine Prinz in Linz“. Er hat sich gemeinsam mit Brucknerhaus-Chef Dietmar Kerschbaum und Kuddelmuddel-Leiter Manfred Forster schon in Piloten-Kluft geschmissen, um bereit zu sein für den Flug des Prinzen zur Klangwolke. Regie wird Christoph Bochdansky führen, der vom Figurentheater kommt: „Es wird ein Spektakel an der Linzer Donau werden, mit Puppenspiel, Masken, Tanz, Paraden, Artisten und Musik.“