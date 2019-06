Klima-Schwerpunkt: Hofer will Blaue „grün“ machen

„Unter seiner Obmannschaft wird sich die FPÖ intensiv mit diesen Themen auseinandersetzen“, so die FPÖ in einer Aussendung zum am Mittwoch begangenen Weltumwelttag. Hofer versichert, dass „Klimaschutz und Umweltschutz starke Schwerpunkte“ in der FPÖ-Programmatik würden. Über den Ex-Infrastrukturminister wird mitgeteilt, dass er „gerne mit dem E-Scooter unterwegs ist, am Dach seines Hauses im Südburgenland Sonnenstrom produziert und sein eigenes Obst und Gemüse anbaut“.