14.000 Bienenvölker überlebten Winter nicht

Appell an Regierung

„Was der Biene und den Insekten schadet, hat am Acker und im Garten nichts verloren!“, bekräftigt Landesrat Rudi Anschober (Grüne): „Ich appelliere an die Übergangsregierung, das überfällige Verbot von Glyphosat und anderen Bienengiften endlich durchzusetzen.“ Er denkt aber nicht nur an Verbote: „Es braucht jetzt auch Anreize für eine bienenschonende pestizidfreie Landwirtschaft.“