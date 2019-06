Causa EU-Mandat: Rückendeckung für Strache aus FPÖ

Parteiausschlussverfahren dementiert

Zuvor hatte die FPÖ Oberösterreich dementiert, ein Parteiausschlussverfahren gegen Ex-Parteichef Strache anzustreben, falls dieser sein Mandat im EU-Parlament annimmt. Man weise entsprechende Medienberichte vom Wochenende zurück, hieß es am Montag. Aus der Bundespartei will sich weiterhin niemand dazu äußern. Am Dienstag tagen die Parteigremien - also Präsidium und Bundesparteivorstand - um die weitere Vorgangsweise zu besprechen. Wo genau wird wie schon zuletzt geheim gehalten.